ТОКИО, 3 апр — РИА Новости, Ксения Нака. Россия уважает позицию Токио в отношении так называемого "дела Скрипалей" и считает, что в ней есть точки соприкосновения с мнением России, заявил на пресс-конференции для японских журналистов посол Российской Федерации в Японии Михаил Галузин.

МИД Японии заявлял, что Токио осуждает применение химического оружия, внимательно следит за позицией правительства Великобритании и расследованием, а также выразило надежду на то, что с помощью расследования специалистов ОЗХО "в скором времени будет выяснена истина по этому делу".

"Я хотел бы выразить уважение позиции Японии по этому делу. Японское правительство говорит о том, что прежде всего необходимо дождаться выяснения истины этого дела, а также о том, что химическое оружие применять нельзя и кто бы ни являлся стороной, применившей его, он должен понести наказание. В этом отношении в позиции Японии и России много точек соприкосновения", — сказал Галузин.

Пресс-конференция, созванная новым послом в Токио Галузиным и проведенная на японском языке, призвана прояснить позицию России по так называемому "делу Скрипалей", ответить на возникающие вопросы журналистов в этой связи.

В британском Солсбери 4 марта были отравлены британский шпион Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Британская сторона утверждает, что к отравлению Скрипалей веществом А234 причастно российское государство, Россия это категорически отрицает. Ранее ряд стран Европы, в том числе Франция, Германия и Польша, прибалтийские страны, Украина, Молдавия, Хорватия, Албания, а также США и Канада приняли решение о высылке в общей сложности более 100 российских дипломатов.