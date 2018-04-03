Министр информации Казахстана прокомментировал "дело журналистов"

АСТАНА, 3 апр — РИА Новости. Министр информации и коммуникаций Казахстана Даурен Абаев заявил, что следственные действия в отношении журналистов двух СМИ, в редакциях которых прошли обыски, должны быть максимально прозрачными.

Накануне журнал Forbes Kazakhstan и интернет-сайт ratel.kz сообщили об обысках и задержании ряда сотрудников СМИ, в частности, заместителя главного редактора Forbes Kazakhstan Александра Воротилова, главного редактора сайта ratel.kz Марата Асипова, его заместителя Сапы Мекебаева и обозревателя Анны Калашниковой. Полиция позже сообщила, что следственные действия в редакциях СМИ проводятся в рамках уголовного дела о распространении заведомо ложной информации. Также полиция уточнила, что журналисты в процессуальном порядке не задерживались, а были доставлены в органы внутренних дел для допросов. В тот же день они были отпущены.

"Мы вмешиваться в следственные мероприятия не можем, но со своей стороны будем настоятельно рекомендовать нашим коллегам, чтобы все эти процессы были максимально прозрачными и доступными для представителей СМИ", — сказал Абаев журналистам.

Он отметил, что министерство информации и коммуникаций Казахстана попросило о "максимальной прозрачности следственных мероприятий".

Главный редактор Forbes Kazakhstan Аскар Аукенов на своей странице в Facebook сообщал, что заявление в правоохранительные органы подал казахстанский бизнесмен Зейнулла Какимжанов, ранее уже судившийся с обоими изданиями. Какимжанов — бизнесмен, в разное время работал на различных государственных должностях. Занимал пост министра финансов Казахстана, был помощником президента республики.