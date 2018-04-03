Министр информации Казахстана прокомментировал "дело журналистов"

АСТАНА, 3 апр — РИА Новости. Министр информации и коммуникаций Казахстана Даурен Абаев заявил, что следственные действия в отношении журналистов двух СМИ, в редакциях которых прошли обыски, должны быть максимально прозрачными.
"Мы вмешиваться в следственные мероприятия не можем, но со своей стороны будем настоятельно рекомендовать нашим коллегам, чтобы все эти процессы были максимально прозрачными и доступными для представителей СМИ", — сказал Абаев журналистам.
Он отметил, что министерство информации и коммуникаций Казахстана попросило о "максимальной прозрачности следственных мероприятий".
Главный редактор Forbes Kazakhstan Аскар Аукенов на своей странице в Facebook сообщал, что заявление в правоохранительные органы подал казахстанский бизнесмен Зейнулла Какимжанов, ранее уже судившийся с обоими изданиями. Какимжанов — бизнесмен, в разное время работал на различных государственных должностях. Занимал пост министра финансов Казахстана, был помощником президента республики.