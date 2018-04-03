Гражданку Ирана, пострадавшую при взрыве в Ереване, выписали из больницы

ЕРЕВАН, 3 апр – РИА Новости. Гражданка Ирана, пострадавшая в результате взрыва в ресторане быстрого питания Burger King в центре Еревана, выписана из больницы, сообщили во вторник в пресс-службе МЧС Армении.

"Дежурный врач медицинского центра Св. Григория Просветителя проинформировал, что пострадавшая Зейнаб Хусейни выписана из больницы", — говорится в сообщении, размещенном на сайте ведомства.

Взрыв произошел вечером в понедельник на кухне пункта быстрого питания Burger King по адресу Северный проспект 5. По данным МЧС, взорвался 20-килограмовый баллон. Пострадали трое граждан Армении — дети шести и восьми лет и 19-летняя девушка, а также трое 15-летних граждан России и двое 24-летних граждан Ирана.

Согласно данным Следственного комитета, по предварительной версии, взорвавшийся баллон с газом использовался в аппарате для разлива пива. В МЧС уточнили, что взорвался баллон с углекислым газом. Ранее сообщалось о взрыве кислородного баллона.

Ара Минасян, руководитель медцентра святого Григория Просветителя, куда были доставлены раненые, сообщил ранее журналистам, что все пострадавшие проведут ночь в больнице — утром им потребуется перевязка и обследование. Он также заявил, что операция восьмилетней девочки, госпитализированной в тяжелом состоянии, прошла нормально.