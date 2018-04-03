Шефа охраны кандидата в президенты Венесуэлы ранили на предвыборной акции

МЕХИКО, 3 апр – РИА Новости. Начальник службы безопасности кандидата в президенты Венесуэлы Энри Фалькона был серьезно ранен в понедельник в Каракасе во время предвыборного мероприятия в столичном районе Катия.

"Во время нашего пробега по Катии мы были атакованы вооруженными людьми… Наш товарищ Теодоро Кампос был тяжело ранен", — написал Фалькон в своем микроблоге в Twitter.

Кандидат опубликовал фотографию раненного шефа охраны, которого несут на руках несколько полицейских и сторонников, его лицо залито кровью. Кампос также является депутатом оппозиционной национальной ассамблеи страны.

Выборы президента пройдут в Венесуэле 20 мая. В них примут участие пять кандидатов: действующий президент Николас Мадуро, оппозиционер Энри Фалькон, Рейнальдо Кихада, Луис Ратти и Хавьер Бертуччи. По мнению аналитиков, реальная борьба будет идти между Мадуро и Фальконом.