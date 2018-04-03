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"Завтрак шпиона". Новые версии Лондона в "деле Скрипаля" абсурдны

08:0003.04.2018
(обновлено: 08:01 03.04.2018)
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© AP Photo / Matt DunhamРесторан в Солсбери, который был закрыт после госпитализации бывшего полковника ГРУ Сергея СкрипаляРесторан в Солсбери, который был закрыт после госпитализации бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля
© AP Photo / Matt Dunham

МОСКВА, 3 апр — РИА Новости, Антон Лисицын. В "деле Скрипаля" — новая версия. Отравляющее вещество могло содержаться в гречке, которую привезла из России его дочь Юлия. Для профессионалов-химиков это звучит полным абсурдом, но официальная позиция Лондона не меняется. Почему вывод об ответственности России за инцидент в Солсбери не подлежит пересмотру — в материале РИА Новости.

Русская каша

Статья в The Sun о новой версии отравления называется "Cereal killer?" ("Злаковый убийца?"). Слова сereal и serial — "серийный" — в английском языке звучат почти одинаково.

По сведениям газеты, бывший полковник ГРУ попросил свою дочь Юлию привезти ему из Москвы "типично русский завтрак". "Шестидесятишестилетний Сергей также захотел лаврового листа и специй со своей родины" — так описывают ностальгию разведчика по России британские журналисты. Но в спешке перед вылетом Юлия забыла дома подарки для отца. И попросила некую женщину купить и привезти гречку. "Полиция подозревает, что подарки Юлии могли содержать нервно-паралитическое отравляющее вещество", — утверждает The Sun.

© РИА Новости / Алексей МальгавкоПерейти в фотобанкГречневая крупа
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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Гречневая крупа

"Почему говорят про гречку? Потому что ее едят в России, — рассуждает доктор химических наук, профессор Леонид Ринк. — Но к этому продукту могли долго не прикасаться. В чем тогда смысл отравления гречки?"

Полицейский недалеко от места в Солсбери, где был обнаружен Сергей Скрипаль и его дочь
© AP Photo / PA/Jonathan Brady
Российские эксперты готовы подключиться к расследованию "дела Скрипаля"

Старший научный сотрудник химического факультета МГУ Игорь Родин также считает, что предположение об отравлении гречки лишено всяких оснований. "Чисто теоретически можно допустить, что в гречке была спрятана ампула с отравляющим веществом. Но чтобы была отравлена сама гречка? Если судить по описаниям в прессе, использовался достаточно летучий яд. Представьте, отравленная гречка лежит в чемодане. Пострадали бы все, кто соприкасался с багажом, лопнул бы пакет — бумажный или полиэтиленовый — все бы вокруг погибли. Сложно упаковать отравленную гречку так, чтобы не было утечки яда. Предположим, гречка была закатана в консервную банку. Например, мясо с гречкой, такой "Завтрак туриста". Но это, мягко говоря, тоже маловероятно", — говорит ученый.

Подарки с ядом

Чуть раньше "высокопоставленный источник" газеты Daily Mail сообщил, что у следствия возникла еще одна версия — ядом мог быть пропитан букет. На всех "точках", которые посетили Скрипали в день отравления, 4 марта, поработали британские специалисты по химической защите. Известно, что бывший офицер ГРУ и его дочь передвигались на автомобиле — они поехали в торговый центр. Машину эвакуировали на штрафстоянку. На экспертизу отправили эвакуатор и даже одежду его водителя.

© AFP 2018 / Ben StansallВывоз автомобиля Сергея Скрипаля в специальном грузовом контейнере, Солсбери. 16 марта 2018
© AFP 2018 / Ben Stansall
Вывоз автомобиля Сергея Скрипаля в специальном грузовом контейнере, Солсбери. 16 марта 2018

Согласно еще одному сценарию, Скрипалей отравили, распылив яд непосредственно на них. Свидетель, некий Марк Френсис, видел за четверть часа до того, как Скрипалей обнаружили без сознания, странную женщину в черной маске, скрывавшей практически все ее лицо.

МИД РФ Сергей Лавров и МИД Бангладеш Абул Хасан Махмуд Али во время совместной пресс-конференции по итогам встречи в Москве. 2 апреля 2018
© Фото : МИД России
Лавров обвинил западные страны в "откровенной лжи" по "делу Скрипаля"

Версию о том, что яд привезла дочь Скрипаля из Москвы, выдвинули в контртеррористическом отделе Скотленд-Ярда и британской контрразведке MI5, сообщила со ссылкой на свои источники в этих спецслужбах The Telegraph. Отравляющим веществом могли быть пропитаны вещи в багаже Юлии Скрипаль, прибывшей в Соединенное Королевство за день до инцидента.

Для профессионалов все эти версии абсурдны. "При таком варианте она даже не доехала бы до Лондона. Отравляющее средство действует мгновенно", — говорит профессор Ринк.

"Не подлежат обнародованию"

Заведующий отделом европейской безопасности Института Европы РАН Дмитрий Данилов высказал мнение, что "вердикт, который уже вынес Лондон, не обладая достаточными доказательствами, не позволит Великобритании признать необоснованность обвинения, даже если будут установлены другие факты". "Вполне возможно применение грифа секретности, и Британия откажется что-либо обсуждать, ссылаясь на наличие доказательств, которые есть, но не подлежат обнародованию", — предполагает эксперт.

© REUTERS / Toby Melville/PoolПремьер-министр Великобритании Тереза Мэй во время посещения Солсбери. 15 марта 2018
© REUTERS / Toby Melville/Pool
Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй во время посещения Солсбери. 15 марта 2018
Палатка над скамейкой, на которой был найден Сергей Скрипаль и его дочь в Солсбери
© AFP 2018 / Ben Stansall
"Дело Скрипаля": гречка – это вам не перловка!

"Я бы назвал это "делом Солсбери", а не "делом Скрипаля", — уточняет Данилов. — Не было бы Скрипаля, было бы что-то другое. Выбран удачный момент с далекоидущими последствиями. Каким-то странам Великобритания бросила "российскую кость", и те с удовольствием ее подхватили. Другие были вынуждены поддержать Лондон по своим причинам, которых очень много. Один из факторов — комбинация взаимодействий в треугольнике Евросоюз — США — Великобритания, в том числе в рамках переговоров по Brexit. Попытки выиграть на этой площадке связаны с "делом Солсбери".

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