После взрыва в Ереване возбудили уголовное дело

ЕРЕВАН, 2 апр – РИА Новости. Уголовное дело возбуждено в связи со взрывом в ресторане Burger King в центре Еревана, сообщила советник главы Следственного комитета Армении Сона Трузян.

"По факту взрыва возбуждено уголовное дело по статье "выпуск или продажа товаров, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, причинившие по неосторожности вред здоровью двух или более лиц", — написала Трузян на своей странице в соцсети Facebook.

Максимальная санкция по указанной статье предусматривает лишение свободы сроком до пяти лет.

Взрыв произошел вечером в понедельник на кухне пункта быстрого питания Burger King по адресу Северный проспект 5. По данным МЧС, взорвался 20-килограмовый баллон. Пострадали трое граждан Армении — дети шести и восьми лет и 19-летняя девушка, а также трое 15-летних граждан России и двое 24-летних граждан Ирана. Восьмилетняя девочка, госпитализированная в тяжелом состоянии, прооперирована.