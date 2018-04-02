Делегация Совбеза ООН планирует в апреле посетить Ирак

ООН, 2 апр — РИА Новости. Делегация Совета Безопасности ООН в этом месяце может посетить Ирак, заявил постпред Перу при ООН Густаво Меса-Куадра. Делегация Перу в апреле приняла председательство в СБ ООН.

"Визит в Ирак полностью поддержан правительством", — сказал постпред Перу журналистам в понедельник. Сроков возможного визита он не назвал.

"Как вы знаете, в мае в Ираке выборы. Важно, что страна добилась прогресса в борьбе с терроризмом, в борьбе с "ДАИШ". Ираку нужна поддержка международного сообщества в восстановлении страны. И это сигнал, который мы пошлем", — отметил Меса-Куадра.

Также председатель СБ сообщил, что запланирован визит делегации Совбеза в Мьянму и Бангладеш.

"Правительство Мьянмы готово принять визит", — сказал Меса-Куадра. Он отметил, что детали прорабатываются с лидерами Мьянмы и Бангладеш.

"Я не готов предоставить детали по визиту. Мы договорились о ряде вопросов в принципе, мы заинтересованы в посещении штата Ракхайн, надеюсь, это будет возможно. Не думаю, что будут сложности", — подчеркнул Меса-Куадра.

По словам дипломатов, обсуждается возможность совмещения обоих визитов.

*Террористическая организация, запрещена в РФ