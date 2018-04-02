На месте взрыва в Ереване работают следователи

ЕРЕВАН, 2 апр – РИА Новости. Следователи работают в центре Еревана на месте взрыва, в результате которого пострадали девять человек, сообщила РИА Новости советник главы Следственного комитета Армении Сона Трузян.

По данным МЧС Армении, 2 апреля в 19.44 мск поступил сигнал, что на Северном проспекте в Ереване произошел взрыв, есть пострадавшие, требуется помощь спасателей. В МЧС уточнили, что взорвался кислородный баллон.

"В данный момент на месте происшествия работает следственная группа отдела СК по столичным районам Кентрон и Норк-Мараш. Обстоятельства инцидента выясняются", — сказала Трузян.

Ранее замначальника управления информации и по связям с общественностью МЧС Армении Нана Гндоян сообщила РИА Новости, что число пострадавших при взрыве кислородного баллона в Ереване достигло девяти.

В пресс-службе МЧС Армении сообщали, что среди пострадавших есть иностранцы.

По информации армянских СМИ, взрыв произошел в одном из расположенных на Северном проспекте кафе.