ООН продолжает настаивать на проведении расследования событий в Газе

ООН, 2 апр — РИА Новости. ООН продолжает настаивать на необходимости проведения расследования событий в секторе Газа, жертвами которых стали не менее 16 человек. Об этом сообщил официальный представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик.

Ранее израильский министр по общественной безопасности Гилад Эрдан заявил, что страна в состоянии самостоятельно провести расследование инцидентов на границе с сектором Газа и не нуждается в сотрудничестве с ООН, потому что эта международная организация превратилась в "министерство иностранных дел террористической организации ХАМАС".

Дюжаррик заявил в понедельник, что в секретариате "видели заявление правительства Израиля по этому вопросу". "Но наша позиция по запросу (о проведении расследования — ред.) неизменна", — сказал он.

Вдоль границы сектора Газа и Израиля 30 марта началась серия массовых антиизраильских выступлений под общим названием "Великий марш возвращения", который планируется продолжать до середины мая.

Израильтяне применяют огнестрельное оружие против наиболее агрессивных участников многотысячной акции протеста. По последним данным, в результате столкновений с израильской армией погибло не менее 16 человек.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш призвал расследовать события в Газе, в том числе гибель людей при столкновениях.

"Наши коллеги на месте говорят с различными сторонами, которые сообщают данные о произошедшем. На данный момент мы не собираем информацию для независимого расследования, потому что у нас нет мандата на это", — сообщил Дюжаррик.