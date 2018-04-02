В Раде призвали дать отпор "польским негодяям" из-за бандеровского флага

МОСКВА, 2 апр — РИА Новости. Законопроект, регулирующий использование флага "Организации украинских националистов — Украинской повстанческой армии" (ОУН-УПА)* наряду с государственными символами Украины, необходимо принять вне зависимости от реакции Польши, заявил изданию "Обозреватель" депутат Верховной рады от фракции "Народный фронт" Юрий Тимошенко.

"Я сто процентов за красно-черный флаг, за священный флаг борьбы, за флаг ОУН-УПА* и за то, чтобы дать достойный отпор тем польским негодяям, которые топтали этот флаг, издеваясь над нами и нашим достоинством", — сказал он.

Парламентарий подчеркнул, что выступает за то, чтобы красно-черные полотнища появились на центральных площадях всех городов страны.

В конце марта группа депутатов Верховной рады внесла законопроект, предлагающий вывешивать флаги ОУН-УПА* на зданиях государственных органов власти. В мае 2015 года Петр Порошенко дал этой организации статус "борцов за независимость" Украины, а ее участникам — право на соцгарантии.

Сенат Польши в конце января принял закон, предусматривающий уголовное наказание за пропаганду "бандеровской идеологии" и отрицание Волынской резни. В феврале его подписал президент страны Анджей Дуда.

* Экстремистская организация, запрещенная в России.