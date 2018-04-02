Трамп поздравил президента Египта ас-Сиси с переизбранием на новый срок

КАИР, 2 апр — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп поздравил действующего главу Египта Абделя Фаттаха ас-Сиси с переизбранием на второй президентский срок, говорится в сообщении пресс-службы главы АРЕ.

"Президент Трамп выразил искренние поздравления ас-Сиси в связи с победой на президентских выборах, отметив, что окончательные результаты продемонстрировали степень доверия египетского народа президенту страны", — говорится в документе. Трамп также заявил о "стремлении США развивать стратегические отношения с Египтом, а также продолжить координацию и консультации между двумя странами по вопросам, представляющим взаимный интерес", — говорится в сообщении.

В понедельник национальная избирательная комиссия Египта озвучила окончательные результаты президентских выборов, согласно которым ас-Сиси получил около 22 миллионов голосов избирателей, что составляет 97% от общего числа проголосовавших.

Соперник ас-Сиси — малоизвестный политик Муса Мустафа Муса набрал 2,92% голосов египетских граждан.

Голосование на президентских выборах в Египте проходило в течение трех дней — с 26 по 28 марта. За рубежом избиратели могли проголосовать с 16 по 18 марта. Всего в стране зарегистрированы порядка 59 миллионов избирателей.

Вновь избранный президент Египта принесет присягу перед Палатой представителей в начале июня 2018 года, после чего начнется отсчет его второго срока.