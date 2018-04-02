Силовики Сербии с лета 2016 года не допустили в страну 23 тысячи нелегалов

БЕЛГРАД, 2 апр — РИА Новости. Объединенные силы армии и полиции Сербии с конца июля 2016 года предотвратили нелегальное проникновение в страну свыше 23 тысяч мигрантов, сообщило Минобороны страны.

Сводные патрули и пункты контроля и наблюдения сербских военнослужащих и полицейских действовали на юго-восточной границе с Болгарией и южной с Македонией, откуда шел наибольший поток мигрантов.

В понедельник оборонное ведомство Сербии сообщило, что возвращает контроль над госграницей министерству внутренних дел, в ведении которого она и была до миграционного кризиса.

"До сегодняшнего дня объединенные силы не допустили нелегальный переход госграницы более чем 23 тысяч нелегальных мигрантов. За то же время предотвращены 154 попытки контрабанды 2 177 человек. Перед органами правосудия предстали 172 нарушителя", — говорится в сообщении Минобороны.

Отмечается, что помощь Сербии в охране границ оказали представители стран ЕС — полицейские из Чехии, Словакии, Словении, Франции, Венгрии и Австрии.