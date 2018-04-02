Полиция допрашивает представителей Forbes в Казахстане

АСТАНА, 2 апр – РИА Новости. Представителей двух казахстанских СМИ, в офисах которых были проведены обыски, допрашивают, сообщила в понедельник пресс-служба городского департамента внутренних дел (ДВД) Алма-Аты.

Ранее журнал Forbes Kazakhstan и интернет-сайт ratel.kz сообщили об обысках и задержании ряда сотрудников СМИ, в частности, заместителя главного редактора Forbes Kazakhstan Александра Воротилова, главного редактора сайта ratel.kz Марата Асипова, его заместителя Сапы Мекебаева и обозревателя Анны Калашниковой. Полиция позже сообщила, что следственные действия в редакциях СМИ проводятся в рамках уголовного дела о распространении заведомо ложной информации.

"В рамках расследования с санкции суда в офисах изданий Ratel и Forbes произведены обыски. Представители указанных изданий в процессуальном порядке не задерживались, они доставлены в органы внутренних дел для проведения допросов", — говорится в сообщении полиции.

Главный редактор Forbes Kazakhstan Аскар Аукенов на своей странице в Facebook сообщал, что заявление в правоохранительные органы подал казахстанский бизнесмен Зейнулла Какимжанов, ранее судившийся с обоими изданиями. По словам Аукенова, соответствующий документ журналистам предъявил один из полицейских, проводивших обыск.

Какимжанов — бизнесмен, в разное время работал на различных государственных должностях. Занимал пост министра финансов Казахстана, был помощником президента республики.