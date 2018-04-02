Трамп объявил о закрытии программы по защите иммигрантов от депортации

ВАШИНГТОН, 2 апр — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп объявил, что программе защиты незаконных иммигрантов от депортации, известной под аббревиатурой DACA, пришел конец, и потребовал от Мексики обеспечить безопасность сухопутной границы с США.

Программа DACA, введенная при администрации предыдущего американского президента Барака Обамы, дает временную защиту от высылки из страны тем мигрантам, кого незаконно ввезли на территорию США в детском возрасте. Республиканская и Демократическая партия в конгрессе не могут прийти к соглашению о будущем программы. Трамп сам неоднократно менял свою позицию, сначала выступая против программы, а затем обвиняя демократов в ее неудаче.

"DACA мертва, поскольку демократы не стали действовать, и теперь никто не хочет запрыгивать на подножку. Больше не работает. (Мы) должны построить стену и укрепить наши границы с помощью подходящего законодательства о границе. Демократы хотят, чтобы не было границ, отсюда и наркотики и преступность!" — написал Трамп в Twitter.

По его словам, у Мексики есть возможность остановить "караваны" незаконных мигрантов, которые могут прибыть в США. "Они (Мексика) должны остановить их на своей северной границе — они могут это сделать, потому что у них работают пограничные законы", — добавил Трамп.