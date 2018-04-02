Депутат Госдумы прокомментировал законопроект Украины о флаге ОУН-УПА*

СЕВАСТОПОЛЬ, 2 апр — РИА Новости. Законопроект о вывешивании красно-черного флага "Организации украинских националистов — Украинской повстанческой армии"* (ОУН-УПА*) в дни официальных праздников является тревожным сигналом из современной Украины, строящей новую идеологию на основе отрицания советского прошлого, заявил РИА Новости депутат Госдумы РФ от Севастополя Дмитрий Белик.
"Украина сознательно оскорбляет память о Великой Отечественной войне легализацией знамени УПА*. И хотя большая часть советских ветеранов, проживающих на территории современной Украины, воспримет это как плевок в душу, киевская власть для себя уже установила рамки идеологии "новой Украины" — без советского прошлого, без российских корней, без жалости к тем, кто этого не признает", — сказал Белик.
Сознательно огромные штрафы за неисполнение закона о вывешивании флагов — это тоже четкий сигнал для чиновников, в задачу которых войдет воспитание нового поколения в правильном "необандеровском" русле, заметил собеседник агентства.
"Попытка легализовать флаг УПА* — один из шагов по строительству новой Украины, и если общество не будет сопротивляться, киевский режим такими маленькими шагами изменит всю страну. Что в конце этого пути — новое фашиствующее государство в центре Европы или страна, окончательно разорванная на части идеологическими противоречиями? В любом случае, подобные законодательные инициативы — еще тревожный сигнал из соседнего государства", — сказал Белик.
*Экстремистская организация, запрещенная в России.