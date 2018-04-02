Депутат Госдумы прокомментировал законопроект Украины о флаге ОУН-УПА*

СЕВАСТОПОЛЬ, 2 апр — РИА Новости. Законопроект о вывешивании красно-черного флага "Организации украинских националистов — Украинской повстанческой армии"* (ОУН-УПА*) в дни официальных праздников является тревожным сигналом из современной Украины, строящей новую идеологию на основе отрицания советского прошлого, заявил РИА Новости депутат Госдумы РФ от Севастополя Дмитрий Белик.

Группа депутатов Верховной рады Украины предлагает официально вывешивать красно-черный флаг ОУН-УПА* на зданиях государственных органов власти, соответствующий законопроект зарегистрирован на прошлой неделе.

"Украина сознательно оскорбляет память о Великой Отечественной войне легализацией знамени УПА*. И хотя большая часть советских ветеранов, проживающих на территории современной Украины, воспримет это как плевок в душу, киевская власть для себя уже установила рамки идеологии "новой Украины" — без советского прошлого, без российских корней, без жалости к тем, кто этого не признает", — сказал Белик.

Сознательно огромные штрафы за неисполнение закона о вывешивании флагов — это тоже четкий сигнал для чиновников, в задачу которых войдет воспитание нового поколения в правильном "необандеровском" русле, заметил собеседник агентства.

Депутат надеется, что благоразумие победит и законопроект не будет принят. Белик считает, что такими провокациями проверяется реакция украинского общества.

"Попытка легализовать флаг УПА* — один из шагов по строительству новой Украины, и если общество не будет сопротивляться, киевский режим такими маленькими шагами изменит всю страну. Что в конце этого пути — новое фашиствующее государство в центре Европы или страна, окончательно разорванная на части идеологическими противоречиями? В любом случае, подобные законодательные инициативы — еще тревожный сигнал из соседнего государства", — сказал Белик.

Героизация УПА* и ее лидеров — Бандеры и Шухевича — вызывает критику со стороны многих ветеранов Великой Отечественной войны и политиков, обвиняющих бандеровцев в сотрудничестве с нацистами. В частности, общественность призывают не забывать о зверствах бойцов ОУН-УПА* в ходе и после войны, например, о "волынской резне" — массовом уничтожении в 1943 году украинскими националистами польского гражданского населения на Волыни, до сентября 1939 года преимущественно находившейся в составе Польши. По данным исследователей, общее число жертв трагедии колеблется от 36 тысяч до 100 тысяч человек.

*Экстремистская организация, запрещенная в России.