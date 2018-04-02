Путин и Роухани обсудят иранскую ядерную сделку с учетом позиции США

МОСКВА, 2 апр — РИА Новости. В ходе беседы президента России Владимира Путина с иранским коллегой Хасаном Роухани планируется обсуждение плана действий по иранской ядерной программе с учетом сигналов США по пересмотру условий ядерной сделки, заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков.

"Мы планируем в ходе беседы с Роухани обсудить ситуацию вокруг этого совместного всеобъемлющего плана действий с учетом сигналов от американцев по пересмотру условий сделки", — сказал Ушаков на брифинге.

Иран и "шестерка" международных посредников (РФ, США, Великобритания, КНР, Франция, Германия) 14 июля 2015 года достигли исторического соглашения об урегулировании многолетней проблемы иранского атома: был принят Совместный всеобъемлющий план действий, выполнение которого снимает с Ирана введенные ранее экономические и финансовые санкции со стороны СБ ООН, США и Евросоюза.

США выступают за изменение соглашения с Ираном. Как ранее сообщил РИА Новости представитель госдепа, США выйдут из иранской сделки, если европейские партнеры не станут работать "над исправлениями ее недостатков". В госдепе подчеркнули, что, "если в любой время президент решит, что соглашение недостижимо, США выйдут незамедлительно из сделки".