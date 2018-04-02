МОСКВА, 2 апр — РИА Новости. Главная задача РФ — сохранить план по иранской ядерной программе, Иран выполняет свои обязательства, что подтверждает МАГАТЭ, заявил журналистам помощник президента РФ Юрий Ушаков.

"Главная задача российской стороны – сохранить эффективность этого всеобъемлющего совместного плана действий. И это особенно важно, поскольку Иран строго выполняет свои обязательства, что регулярно подтверждается МАГАТЭ, и что не менее важно, нашу такую позицию наряду с Китаем разделяют и европейские партнеры по "шестерке" – и Великобритания, и Франция, и Германия, а также Евросоюз", — сказал Ушаков на брифинге для журналистов.