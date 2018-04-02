СМИ: жалобу на антикоррупционного прокурора Украины не рассмотрят до лета

КИЕВ, 2 апр — РИА Новости. Решение квалификационно-дисциплинарной комиссии по жалобе генпрокурора Украины на главу Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) может быть принято только летом, передает в понедельник украинское информагентство "Укринформ" со ссылкой на представителя комиссии.

Ранее директор Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) Артем Сытник заявил, что Генпрокуратура возбудила уголовное дело против Холодницкого, его, в частности, подозревают в "сливе информации о готовящихся обысках" и "давлении на должностных лиц для принятия ими определенных решений". Он уточнил, что речь идет о прокурорах и судьях. При этом генпрокурор Юрий Луценко заявил, что в рамках уголовного дела, которое расследуют Генпрокуратура и НАБУ, была собрана информация о дисциплинарных проступках Холодницкого, которая послужила основанием для обращения в квалификационно-дисциплинарную комиссию прокуроров (КДКП) для рассмотрения вопроса об отставке главы САП.

"В комиссию поступила жалоба генпрокурора на Холодницкого. Теперь автораспределение должно определить, кто из членов КДКП (квалификационно-дисциплинарной комиссии — ред.) будет рассматривать данную жалобу", — сообщили агентству в комиссии.

По данным представителя комиссии, в дальнейшем члену КДКП предоставляется до месяца времени для ознакомления с жалобой, а также для проверки изложенной в ней информации. После этого член КДКП решает, открывать ли дело по жалобе, и в случае открытия дела для дачи объяснений приглашается лицо, на которое жалуются, и начинается проверка, которая длится два месяца, но срок ее может быть продлен до трех месяцев.

Таким образом, как отметил собеседник агентства, "решение по делу Холодницкого может быть вынесено летом".

САП заработала в 2015 году как самостоятельное структурное подразделение в составе Генпрокуратуры, ведомство создавалось в рамках программы по усилению борьбы с коррупцией. По закону, главу САП назначает и увольняет генпрокурор Украины на основании вывода КДКП. Холодницкий был назначен на должность главы САП в декабре 2014 года.