Запад выслал дипломатов под надуманными предлогами, заявил Лавров

МОСКВА, 2 апр — РИА Новости. Высылка дипломатов под надуманными предлогами в связи с "делом Скрипаля" сокращает возможности для диалога России с Западом, однако принцип взаимности никто не отменял, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.
Инцидент в английском Солсбери с живущем в Британии шпионом Сергеем Скрипалем и его дочерью, имеющей гражданство РФ, случившийся 4 марта, вызвал масштабный дипломатический скандал и массовую высылку российских дипломатов из ряда стран. Власти Великобритании, не предоставляя убедительных доказательств и отказываясь дать Москве доступ к расследованию, утверждают, что к отравлению Скрипалей веществом А234 причастно российское государство.
Власти РФ все обвинения категорически опровергают и заявляют о готовности сотрудничать по расследованию. Президент России Владимир Путин отмечал, что обвинение РФ в причастности к отравлению Скрипалей — чушь, так как никто бы не позволил себе такого, тем более накануне президентских выборов и чемпионата мира по футболу. При этом Путин подчеркивал, что у России нет химического оружия, и это подтверждено международными наблюдателями.