На Украине начался призыв на срочную военную службу

КИЕВ, 2 апр — РИА Новости. Весенний призыв на срочную военную службу стартовал на Украине, сообщил в понедельник официальный представитель Минобороны страны Алексей Чернобай.
"Сегодня (2 апреля) начинается призыв на срочную военную службу, который продлится до 31 мая", — цитирует Чернобая агентство УНИАН.
По словам Чернобая, призыву на срочную военную службу подлежат более 15 тысяч граждан Украины в возрасте от 20 до 27 лет. В частности, в вооруженные силы Украины будут направлены 8,99 тысячи человек, в государственную специальную службу транспорта — 1 тысяча, в Нацгвардию — 4 тысячи, в Госпогранслужбу — 1,2 тысячи человек.
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали более 10 тысяч человек.