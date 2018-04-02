Россия предпримет меры для обеспечения прав Никулина в США, заявили в МИД

МОСКВА, 2 апр — РИА Новости. Москва будет предпринимать все необходимые меры в целях обеспечения прав и защиты интересов россиянина Евгения Никулина, которого Чехия выдала США, сообщило министерство иностранных дел РФ.
"Будем предпринимать все необходимые меры в целях обеспечения прав и защиты интересов российского гражданина Е.А.Никулина", — сообщило ведомство.
Российская сторона расценивает принятое Прагой решение как осознанный, политически мотивированный шаг чешской стороны, направленный на подрыв конструктивной основы двустороннего сотрудничества, отмечает министерство.