Россия предпримет меры для обеспечения прав Никулина в США, заявили в МИД

МОСКВА, 2 апр — РИА Новости. Москва будет предпринимать все необходимые меры в целях обеспечения прав и защиты интересов россиянина Евгения Никулина, которого Чехия выдала США, сообщило министерство иностранных дел РФ.

Ранее стало известно, что обвиняемый в России и США в хакерстве россиянин Евгений Никулин в конце марта был отправлен из Чехии в США. Согласно данным американских СМИ, россиянин уже прибыл в США и содержится в тюрьме. Также он официально заявил о своей невиновности.

"Будем предпринимать все необходимые меры в целях обеспечения прав и защиты интересов российского гражданина Е.А.Никулина", — сообщило ведомство.

Российская сторона расценивает принятое Прагой решение как осознанный, политически мотивированный шаг чешской стороны, направленный на подрыв конструктивной основы двустороннего сотрудничества, отмечает министерство.