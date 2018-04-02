Это провокация: Латвия пожалуется на российские ракеты в НАТО и ОБСЕ

РИГА, 2 апр – РИА Новости. Латвия собралась обсуждать с НАТО и ОБСЕ запланированные Россией ракетные пуски в Балтийском море, несмотря на то, что международных обязательств российские действия не нарушают, сообщает Sputnik Латвия.

По словам пресс-секретаря МИД Латвии Гинтса Йегерманиса, ведомство поручило представителям республики в НАТО и ОБСЕ донести до этих организаций информацию о планируемых Россией пусках в Балтийском море.

Россия планирует проводить тренировочные пуски ракет в эксклюзивной экономической зоне Латвии в Балтийском море с 4 по 6 апреля.

Российский Главный центр единой системы организации воздушного движения заранее проинформировал Ригу о предстоящих ракетных учениях. Латвийское Агентство гражданской авиации (АГА) согласилось закрыть воздушное пространство на высоте 18 километров в зоне, предусмотренной для маневров.

Йегерманис признал, что Россия ракетными испытаниями над Балтийским морем не нарушает международных обязательств, однако, по его мнению, способ, каким она реализует свои планы, создает напряженность в регионе.

Пресс-секретарь МИД Латвии отметил, что пока рано судить о том, каким образом будут проходить испытания, поскольку, как он утверждает, Россия не предоставила исчерпывающей информации о маневрах.

"Россия объявила об учениях с соблюдением всех процедур, но делает это в зонах, где ранее этого не делалось, поэтому у всех окружающих стран возникают вопросы", — пояснил Йегерманис.

Он подчеркнул, что, по его мнению, Россия таким образом демонстрирует силу и поэтому ее действия можно расценивать как провокацию. Йегерманис также напомнил, что Латвия продолжает охранять свою территорию и является страной НАТО, так что делает это вместе с союзниками.

Ранее российские планы возмутили генерал-лейтенанта Раймондса Граубе — бывшего командующего латвийскими национальными вооруженными силами (НВС) и евродепутата от Латвии Артиса Пабрикса.

Первый назвал предстоящие маневры "сигналом угрозы" и "бахвальством", заявив, что Россия решила всем доказать свое превосходство.

Пабрикс же призвал латвийцев не бояться "российской угрозы" и не позволить России испортить Латвии Пасху, намекнув, что силы НВС будут начеку все время, пока Россия пускает ракеты.

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