Девять полицейских пострадали в стычке с болельщиками в Мариуполе

КИЕВ, 2 апр — РИА Новости. Девять полицейских пострадали в Мариуполе из-за стычки с футбольными фанатами во время матча между "Мариуполем" и киевским "Динамо", сообщила в понедельник пресс-служба Национальной полиции Украины.

Ранее СМИ сообщили, что во время футбольного матча в Мариуполе, на который приезжал президент Украины Петр Порошенко, между болельщиками и полицейскими произошли столкновения.

"Во время обеспечения безопасности на матче "Мариуполь" — "Динамо" пострадали девять полицейских", — говорится в сообщении на сайте Нацполиции Украины. В ведомстве добавили, что есть информация о пострадавших среди журналистов, однако ее пока проверяют.

По данным правоохранителей, накануне на стадионе собрались около 10 тысяч болельщиков, которые пришли наблюдать за матчем между киевским "Динамо" и местным "Мариуполем" в рамках 25 тура премьер-лиги Украины по футболу. Столкновения начались в середине второго тайма. Фанаты на трибунах зажгли дымовые шашки и применили петарды, в целях безопасности полицейские вывели нарушителей за пределы стадиона. Однако другие болельщики встали на их защиту, выбежали со стадиона и "начали бросать в сторону правоохранителей и служебный автотранспорт камни".

Возбуждены уголовные дела по статьям "сопротивление представителю власти, работнику правоохранительного органа", "угроза или насилие относительно работника правоохранительного органа".