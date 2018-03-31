Латвийский журналист Алексеев сообщил, что с него взяли подписку о невыезде

РИГА, 31 мар — РИА Новости. Известный латвийский журналист, главный редактор портала imhoclub.lv Юрий Алексеев сообщил на своей странице в Facebook, что правоохранители взяли с него подписку о невыезде.

Полиция безопасности Латвии подозревает Алексеева в разжигании межнациональной розни и незаконном хранении боеприпасов. Ранее в доме журналиста провели обыск, и были обнаружены патроны от пистолета Макарова. Алексеев утверждает, что боеприпасы ему подбросили.

"За это время (пока я тут сидел в бане в Facebook) меня в очередной раз пригласила в "гости" Полиция безопасности Латвии. Предъявили мне обвинение по двум статьям: "Разжигание национальной розни" и "Хранение боеприпасов". И таки да! Я теперь — невыездной из Латвии, под подпиской о невыезде сижу", — написал Алексеев.

Юрий Алексеев — известный латвийский журналист. Ранее был редактором ряда ежедневных и еженедельных газет Латвии, в настоящий момент возглавляет дискуссионный портал imhoclub.lv. Журналист известен своей пророссийской позицией, в частности, является сторонником воссоединения Крыма с Россией.