ВАШИНГТОН, 31 мар – РИА Новости. Власти США уведомили российское посольство об экстрадиции из Чехии россиянина Евгения Никулина, которого обвиняют в компьютерных преступлениях.

"В связи с экстрадицией из Чехии в США российского гражданина Евгения Никулина посольство России в Вашингтоне запросило подтверждение у госдепа. В ответ от американских правоохранительных органов получено официальное уведомление. Дело рассматривается федеральным окружным судом Северного округа штата Калифорния", — говорится в заявлении российской дипломатической миссии.

"В ближайшее время свяжемся с Евгением Никулиным и его адвокатом. Предпримем необходимые меры в целях обеспечения его законных прав", — сообщили в посольстве.

Ранее стало известно, что обвиняемый в России и США в хакерстве россиянин Евгений Никулин в ночь на пятницу был отправлен из Чехии в США. Согласно данным американских СМИ, россиянин уже прибыл в США и содержится в тюрьме. Также он официально заявил о своей невиновности.

Чешская полиция в сотрудничестве с ФБР США задержала Никулина в Праге 5 октября 2016 года. Он обвиняется американскими судебными органами в незаконном получении доступа к данным из социальной сети LinkedIn и серверам Dropbox и Formspring. Также ордер на арест Никулина был выдан Коптевским районным судом Москвы по обвинению в краже 3 тысяч 450 долларов посредством электронной платежной системы Webmoney. Чешский минюст получил 22 ноября 2016 года запросы на выдачу Никулина одновременно из Москвы и Вашингтона. В мае 2017 года пражский горсуд постановил, что Никулин может быть экстрадирован как в РФ, так и в США. Обвиняемый опротестовал решение горсуда в части его возможной выдачи в США, однако Верховный суд в Праге 24 ноября 2017 года вынес решение, что Никулин может быть выдан в США.