В Москве сел досмотренный британской полицией российский лайнер

МОСКВА, 31 мар — РИА Новости. Досмотренный британской полицией в аэропорту "Хитроу" самолет "Аэрофлота" сел в Москве, следует из данных онлайн-табло московского аэропорта "Шереметьево".

По его данным, рейс SU 2583 сел в российской столице в 1.17.

Ранее британская полиция и таможня провели досмотр воздушного судна "Аэрофлота" в аэропорту Лондона. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что на борт самолета, который готовится принять пассажиров рейса Лондон — Москва, поднялись сотрудники британской полиции и таможни и заявили о необходимости проведения осмотра судна, не сообщив причины и цели. Британские власти также потребовали, чтобы российский экипаж, включая капитана, покинули самолет. Командир судна предложил провести досмотр, но только в его личном присутствии.