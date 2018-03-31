ХАМАС пытается скрыть преступления в Газе, заявил постпред Израиля при ООН

ООН, 31 мар — РИА Новости. ХАМАС пытается одурачить международное сообщество и скрыть свои преступления, заявил постпред Израиля при ООН Данни Данон перед встречей Совета Безопасности ООН по ситуации в секторе Газа.
Данон отметил, что ХАМАС использует мирных жителей и детей, умышленно рискуя из жизнями и отправляя их к границе Израиля.
"Международное сообщество не должно заблуждаться и позволять ХАМАСу скрывать свои преступления", — заявил Данон.
В пятницу началась серия массовых антиизраильских выступлений под общим названием "Великий марш возвращения", который планируется продолжать до середины мая. В ходе столкновений с израильскими военными вдоль границы сектора Газа погибли по меньшей мере 15 палестинцев, около 1 тысячи получили ранения. Израильтяне применяют огнестрельное оружие против наиболее агрессивных участников многотысячной акции протеста.
Марш призван привлечь внимание к одному из стержневых аспектов ближневосточного конфликта — судьбе палестинцев, в разные годы бежавших от израильских войск и ныне разбросанных по миру.