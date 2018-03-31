Белый дом обвинил хуситов в подрыве политического процесса в Йемене

ВАШИНГТОН, 31 мар — РИА Новости. Хуситы в Йемене подрывают политический процесс под эгидой ООН, говорится в заявлении пресс-секретаря Белого дома Сары Сандерс после сообщений о выпущенных из Йемена по Эр-Рияду ракетах.
По ее словам, "эти действия ставят под сомнение приверженность хуситов мирному процессу".
"Эти нападения вновь свидетельствуют о том, что иранский Корпус страж исламской революции продолжает подрывать политический процесс, эскалирует боевые действия и дестабилизирует ситуацию в регионе, поставляя оружие хуситам и другим", — значится в комментарии, поступившем в РИА Новости.
Возглавляемая Эр-Риядом военная коалиция, воюющая в Йемене, в понедельник заявила, что перехватила семь ракет, выпущенных по Саудовской Аравии со стороны Йемена — три из них были нацелены на Эр-Рияд. Как сообщил телеканал "Аль-Арабия", при падении обломков ракет на жилые районы погиб гражданин Египта, еще два человека получили ранения.
В Йемене с 2014 года продолжается вооруженный конфликт, в котором с одной стороны участвуют повстанцы-хуситы из шиитского движения "Ансар Алла", с другой — правительственные войска и ополчение, лояльные президенту Абд Раббу Мансуру Хади. Власти с воздуха и на земле поддерживает арабская коалиция во главе с Саудовской Аравией, в ответ на что хуситы регулярно пускают ракеты в сторону саудовской территории.