Белый дом обвинил хуситов в подрыве политического процесса в Йемене

ВАШИНГТОН, 31 мар — РИА Новости. Хуситы в Йемене подрывают политический процесс под эгидой ООН, говорится в заявлении пресс-секретаря Белого дома Сары Сандерс после сообщений о выпущенных из Йемена по Эр-Рияду ракетах.

"Йеменские хуситы ответили на усилия ООН по активизации политического процесса в Йемене угрозой совершить более безрассудные ракетные атаки, подобные тем, что были совершены в воскресенье", — говорится в тексте.

По ее словам, "эти действия ставят под сомнение приверженность хуситов мирному процессу".

"Эти нападения вновь свидетельствуют о том, что иранский Корпус страж исламской революции продолжает подрывать политический процесс, эскалирует боевые действия и дестабилизирует ситуацию в регионе, поставляя оружие хуситам и другим", — значится в комментарии, поступившем в РИА Новости.

В Белом доме отметили, что США будут и далее оказывать помощь партнерам для "самозащиты, предоставляя необходимую гуманитарную помощь и поддерживая инклюзивный процесс" под эгидой ООН.

Возглавляемая Эр-Риядом военная коалиция, воюющая в Йемене, в понедельник заявила, что перехватила семь ракет, выпущенных по Саудовской Аравии со стороны Йемена — три из них были нацелены на Эр-Рияд. Как сообщил телеканал "Аль-Арабия", при падении обломков ракет на жилые районы погиб гражданин Египта, еще два человека получили ранения.

По данным газеты "Сабк", саудовский монарх заявил во вторник, что "королевство со всей решимостью отразит любые враждебные посягательства на свою безопасность, стабильность, благополучие подданных и жителей". Он также поблагодарил лидеров дружественных стран за осуждение атаки хуситов, которых, по его словам, поддерживает Иран.

В Йемене с 2014 года продолжается вооруженный конфликт, в котором с одной стороны участвуют повстанцы-хуситы из шиитского движения "Ансар Алла", с другой — правительственные войска и ополчение, лояльные президенту Абд Раббу Мансуру Хади. Власти с воздуха и на земле поддерживает арабская коалиция во главе с Саудовской Аравией, в ответ на что хуситы регулярно пускают ракеты в сторону саудовской территории.