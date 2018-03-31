ЛОНДОН, 31 мар – РИА Новости, Мария Табак. Британская сторона пыталась досмотреть самолет "Аэрофлота" без присутствия экипажа, что категорически запрещено, и отказалась предоставить письменные документы о причинах досмотра, заявил представитель посольства РФ в Лондоне в ответ на вопрос СМИ относительно досмотра самолета.

В пятницу британские таможенная и пограничная служба досмотрели прилетевший из Москвы самолет.

"Британцы пытались досмотреть самолет без присутствия экипажа, что категорически запрещается действующими правилами. После прибытия в аэропорт сотрудника посольства и долгих переговоров удалось отстоять участие командира корабля в досмотре. По итогам досмотра англичане отказались предоставить какие-либо письменные документы, в которых была бы указана причина этой акции, ее правовая основа и результаты", — сказал представитель посольства.