США и Россия не являются врагами, заявил Антонов

Флаг на здании посольства США в Большом Девятинском переулке в Москве. Архивное фото

Флаг на здании посольства США в Большом Девятинском переулке в Москве. Архивное фото

ВАШИНГТОН, 30 мар — РИА Новости. США и РФ не являются врагами, страны должны сотрудничать, заявил в интервью телеканалу NBC российский посол в США Анатолий Антонов.

Он отметил, что несмотря на то, что американская администрация называет Россию соперником, Москва и Вашингтон "не являются врагами", и страны "должны сотрудничать".

На этой неделе ряд стран Евросоюза, а также США, Канада, Норвегия, Украина и некоторые другие приняли решение о высылке российских дипломатов в связи с инцидентом в Солсбери, где 4 марта были отравлены британский шпион Сергей Скрипаль и его дочь Юлия.

Британская сторона утверждает, что к отравлению Скрипалей веществом А234 причастно российское государство, Москва это категорически отрицает и уже принимает ответные меры.