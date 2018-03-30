Анкара и Вашингтон обсудили сотрудничество в оборонной промышленности

АНКАРА, 30 мар — РИА Новости. Пятая сессия турецко-американского торгового диалога по оборонной промышленности прошла в пятницу в Анкаре, говорится в полученном РИА Новости заявлении МИД Турции.
Отмечается, что участники сессии "подтвердили приверженность Турции и США решению общих задач в области безопасности и торговли продукцией оборонпрома на благо каждой страны, а также обсудили текущие события в турецко-американской оборонной промышленности, возможности сотрудничества между двумя странами и потенциальные совместные мероприятия".
До этого сообщалось, что группа американских сенаторов-демократов обратилась в госдепартамент США с требованием пояснить, не следует ли ввести санкции против Турции за планируемое приобретение С-400. Однако, как заявил министр обороны Турции Нуреттин Джаникли, проблем с закупкой С-400 нет, она не окажет влияния на закупку F-35.