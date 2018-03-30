ЛОНДОН, 30 мар — РИА Новости, Мария Табак. Посольство РФ в Лондоне глубоко обеспокоено отсутствием объяснения со стороны МИД Великобритании по поводу звучавших со стороны некоторых парламентариев угроз задействовать "наступательный киберпотенциал" против России.
Ранее газета Times со ссылкой на высокопоставленный источник в британском кабинете министров сообщила, что правительство Великобритании может рассмотреть возможность проведения секретной кибератаки против России в качестве ответной меры на инцидент с экс-полковником ГРУ Сергеем Скрипалем в Солсбери.
В британском Солсбери 4 марта были отравлены британский шпион Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Лондон утверждает, что к отравлению Скрипалей веществом А234 причастно российское государство. Москва это категорически отрицает, напоминая о близости к Солсбери химической лаборатории Минобороны Великобритании.