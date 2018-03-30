ЛОНДОН, 30 мар — РИА Новости, Мария Табак. Посольство РФ в Лондоне глубоко обеспокоено отсутствием объяснения со стороны МИД Великобритании по поводу звучавших со стороны некоторых парламентариев угроз задействовать "наступательный киберпотенциал" против России.

"Еще 13 марта посольство направило в Форин-офис ноту с просьбой пояснить официальную позицию по этому вопросу с учетом серьезности прозвучавших угроз, по сути к открытию боевых действий против России в киберпространстве. К сожалению, до сих пор ответ нами не получен. Это приводит к заключению о неспособности правительства Великобритании дезавуировать агрессивные призывы. О причинах мы судить не беремся, но в любом случае эта ситуация вызывает глубокую обеспокоенность", — сказал РИА Новости представитель посольства.

Ранее газета Times со ссылкой на высокопоставленный источник в британском кабинете министров сообщила, что правительство Великобритании может рассмотреть возможность проведения секретной кибератаки против России в качестве ответной меры на инцидент с экс-полковником ГРУ Сергеем Скрипалем в Солсбери.

На заседаниях Палаты общин британского парламента 12 и 14 марта по инциденту в Солсбери некоторые парламентарии призвали правительство задействовать в отношении России "наступательный киберпотенциал".

В британском Солсбери 4 марта были отравлены британский шпион Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Лондон утверждает, что к отравлению Скрипалей веществом А234 причастно российское государство. Москва это категорически отрицает, напоминая о близости к Солсбери химической лаборатории Минобороны Великобритании.