Суд в Вене отказал в отмене высылки криминального авторитета Гагиева в РФ

ВЕНА, 30 мар — РИА Новости. Верховный суд Австрии отклонил ходатайство защиты криминального авторитета Аслана Гагиева об отмене принятых решений о его экстрадиции в Россию, а также просьбу о возобновлении дела, сообщила РИА Новости официальный представитель Земельного суда Вены по уголовным делам Кристина Зальцборн.

Ранее сообщалось, что Гагиева не смогли экстрадировать из-за обнаруженной у него редкой формы аэрофобии. Перед отправкой в аэропорт Вены его адвокаты представили правоохранительными органам справку о том, что у криминального авторитета за время пребывания в австрийской тюрьме развилась редкая форма аэрофобии, при которой обвиняемый может не пережить перелет в Россию.

"Как просьба о возобновлении дела, так и ходатайство о новом процессе были отклонены. Касательно аргумента о его болезни, из-за которой он не может путешествовать, решения пока нет", — сказала Зальцборн.

Высший земельный суд Вены в сентябре удовлетворил запрос Генпрокуратуры России о выдаче Гагиева, обвиняемого в организации 60 убийств.

Ранее сообщалось, что преступная организация, созданная и возглавляемая уроженцем Грузии Гагиевым, начала криминальную деятельность не позднее 2004 года и насчитывала более 50 участников. Известно о более чем 49 эпизодах преступной деятельности организации в Москве, Московской области и Северной Осетии. Как заявляют правоохранители, участники сообщества убили 60 человек, в том числе сотрудников правоохранительных органов, чиновников республиканского и городского уровней, бизнесменов и других лиц.

Гагиев был задержан в Вене в январе 2015 года. Он освобожден под залог в 100 тысяч евро, который затем ему вернули. Ранее суды трижды пересматривали решение о высылке Гагиева, в последний раз власти Австрии запросили у Генпрокуратуры дополнительные гарантии того, что в России его уголовное преследование будет осуществляться в строгом соответствии с законом, а австрийские дипломаты смогут это лично проконтролировать.