Антикоррупционный прокурор Украины хочет пройти дисциплинарную комиссию

КИЕВ, 30 мар — РИА Новости. Глава Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) Назар Холодницкий заявил, что намерен доказать свою невиновность в ходе рассмотрения дисциплинарной комиссией жалобы генпрокурора, который инициировал его отставку за якобы имевшие место дисциплинарные нарушения.

Ранее директор Национального антикоррупционного бюро Украины Артем Сытник заявил, что Генпрокуратура возбудила уголовное дело против Холодницкого, его, в частности, подозревают в "сливе информации о готовящихся обысках" и "давлении на должностных лиц для принятия ими определенных решений". Он уточнил, что речь идет о прокурорах и судьях. При этом генпрокурор Юрий Луценко заявил, что в рамках уголовного дела, которое расследуют Генпрокуратура и НАБУ, была собрана информация о дисциплинарных проступках Холодницкого, которая послужила основанием для обращения в квалификационно-дисциплинарную комиссию прокуроров (КДКП) для рассмотрения вопроса об отставке главы САП.

"Я буду настаивать на обязательном публичном рассмотрении этой жалобы в КДКП. Я прокомментирую каждое слово, которое было сказано. Я понимаю, что неугодный прокурор может быть неугодным всем, но я буду отстаивать свою позицию, я докажу, что САП — это дееспособная структура. Я уверен, что я отстою свою позицию в рамках КДКП и в рамках уголовного производства, которое, как я понимаю, уже возбуждено", — сказал Холодницкий журналистам в пятницу.

Холодницкий заявил, что знал о своей прослушке, так как 6 марта в его кабинете был обнаружен жучек, в связи с чем возбуждено уголовное дело. Он утверждает, что на этих записях нет "ни одного факта вымогательства, дачи или предложения ему взяток, ни одного факта коррупции". Холодницкий добавил, что будет настаивать на рассмотрении полных записей его разговоров, а не нарезок из них.

Также он сообщил, что 3 апреля в 10.00 мск его вызывают на допрос в рамках уголовного дела. При этом он не намерен скрываться от следствия и пойдет на допрос.

САП заработала в 2015 году как самостоятельное структурное подразделение в составе Генпрокуратуры, ведомство создавалось в рамках программы по усилению борьбы с коррупцией. По закону, главу САП назначает и увольняет генпрокурор Украины на основании вывода КДКП. Холодницкий был назначен на должность главы САП в декабре 2014 года.