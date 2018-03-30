Сенатор: Москва потребует возвращения Никулина, выданного Чехией в США

МОСКВА, 30 мар — РИА Новости. Москва будет требовать возвращения в Россию россиянина Евгения Никулина, незаконно экстрадированного из Чехии в США, такая экстрадиция нарушает все международные нормы и соглашения, заявил РИА Новости сенатор Игорь Морозов.

Обвиняемый в РФ и США в хакерстве россиянин в ночь на пятницу был отправлен из Чехии в США, сообщил РИА Новости его адвокат Мартин Садилек. Он отметил, что об экстрадиции своего подзащитного узнал из сообщений СМИ, так как минюст не проинформировал его о принятом решении.

"Вне всяких сомнений, Россия будет требовать его возвращения в нашу страну. Если Никулин нарушил законодательство, то только российское правосудие должно это установить и назначить наказание", — заявил Морозов.

Он отметил, что такая экстрадиция нарушает все международные нормы и двусторонние соглашения.

Также сенатор подчеркнул, что это далеко не первый случай за последние 25 лет.

"Пора прекратить этот американский беспредел", — заявил парламентарий.

Морозов обратил внимание, что на незаконную экстрадицию в США пошла именно Чехия. "Чехия, как, впрочем, и ряд других государств, давно утратила свой политический суверенитет и находится под влиянием американской юрисдикции", — сказал он.

Чешская полиция в сотрудничестве с ФБР США задержала Никулина в Праге 5 октября 2016 года. Он обвиняется американскими судебными органами в незаконном получении доступа к данным из социальной сети LinkedIn и серверам Dropbox и Formspring. Также ордер на арест Никулина был выдан Коптевским районным судом Москвы по обвинению в краже 3450 долларов посредством электронной платежной системы Webmoney. Чешский минюст получил 22 ноября 2016 года запросы на выдачу Никулина одновременно из Москвы и Вашингтона. В мае 2017 года пражский горсуд постановил, что Никулин может быть экстрадирован как в РФ, так и в США. Обвиняемый опротестовал решение горсуда в части его возможной выдачи в США, однако Верховный суд в Праге 24 ноября 2017 года вынес решение, что Никулин может быть выдан в США.

Окончательное решение о выдаче Никулина в США, в соответствии с чешским законодательством, принял глава минюста Роберт Пеликан.