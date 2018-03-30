Силовики девять раз за неделю нарушили перемирие, заявили в ЛНР

Люди в районе временного пункта пропуска Станица Луганская между Украиной и Луганской народной республикой. Архивное фото

Люди в районе временного пункта пропуска Станица Луганская между Украиной и Луганской народной республикой. Архивное фото

ЛУГАНСК, 30 мар — РИА Новости. Украинские силовики девять раз нарушили режим прекращения огня в Донбассе за минувшую неделю, выпустив по территории самопровозглашенной Луганской народной республики около 100 снарядов, мин и гранат, заявил на брифинге в пятницу официальный представитель Народной милиции ЛНР Андрей Марочко.

Контактная группа по урегулированию ситуации в Донбассе согласовала режим прекращения огня к пасхальным праздникам с 30 марта. Однако в пятницу в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня заявили, что "пасхальное" перемирие в Донбассе не продержалось и 10 часов: утром украинские силовики возобновили обстрелы из минометов и гранатометов.

"За минувшую неделю украинские силовики девять раз нарушили режим прекращения огня. Всего по территории республики было выпущено 98 снарядов, мин и гранат… В результате обстрелов жертв нет", — сказал представитель оборонного ведомства ЛНР.

По его словам, огонь велся из минометов калибром 82 миллиметра, гранатометов различных типов, БМП, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Обстрелам подверглись районы шести населенных пунктов республики.

"По сравнению с прошлой неделей количество обстрелов со стороны ВСУ увеличилось на девять", — добавил Марочко.

При этом он отметил, что Народная милиция ЛНР приветствует введение "пасхального перемирия".