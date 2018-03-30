Посол Палестины: "квартет" может помочь в решении конфликта с Израилем

МОСКВА, 30 мар — РИА Новости. Ближневосточный квартет по палестино-израильскому урегулированию (ЕС, ООН, РФ и США) может сыграть роль в выработке нового механизма для решения конфликта, ранее деятельности квартета мешал Вашингтон, заявил посол Палестины в РФ Абдельхафиз Нофаль.
"Проблема в квартете была в том, что США мешали, препятствовали резолюциями квартета, где бы ни проводились его заседания", — заявил посол на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня".
По его словам, необходим новый механизм урегулирования.
"Квартет может сыграть эффективную роль в этом, его деятельность может активизироваться", — заявил Нофаль.
Дипломат также предположил, что представлявший РФ в квартете Сергей Вершинин, назначенный на днях заместителем министра иностранных дел РФ, покинет квартет.