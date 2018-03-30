Посол пообещал обеспечить безопасность паломникам из России в Палестине

Посол Палестины в РФ Абдельхафиз Нофаль во время пресс-конференции в МИА Россия сегодня

Посол Палестины в РФ Абдельхафиз Нофаль во время пресс-конференции в МИА Россия сегодня

МОСКВА, 30 мар — РИА Новости. Паломники из России, которые захотят посетить святые места в Палестине, могут не беспокоиться: их безопасность будет обеспечена, заявил посол Палестины в РФ Абдельхафиз Нофаль.

"С точки зрения безопасности ситуация нормальная. Несмотря на все кризисы, которые переживает регион, палестинцы обеспечивают безопасность и в Рамалле, и Вифлееме, и в других священных городах. Кроме того, есть определённая координация между палестинскими силами безопасности и Израилем. Так что российские туристы, которые приедут в святые места, будут чувствовать себя в безопасности", — сказал посол на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня".

Кроме того, по словам посла, вопрос об увеличении количества паломников из России, которые посещают святые места, обсуждается сейчас в Императорским православным палестинским обществом (ИППО).