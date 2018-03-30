В стычках с израильской армией на границе Газы погибли четыре палестинца

ГАЗА, 30 мар — РИА Новости. По меньшей мере четверо палестинцев погибли, сотни получили ранения в столкновениях с израильскими военными, которые продолжаются вдоль границы с сектором Газа, сообщили РИА Новости местные медики.

Израильтяне применяют огнестрельное оружие против наиболее агрессивных участников массовой акции протеста, получившей название "Великий марш возвращения".

"В больницы сектора Газа доставлены тела четырех погибших от огня израильской армии, а также сотни раненых, в том числе в тяжелом состоянии", — заявил представитель местного Минздрава Ашраф аль-Кидра.

Еще один палестинец, в котором опознали местного фермера, был убит ранним утром, когда работал на своем земельном участке у границы с Израилем.

Пресс-секретарь "Красного полумесяца" Ираб аль-Фукаха сообщила, что сотрудники организации с начала беспорядков оказали помощь по меньшей мере 200 палестинцам в секторе Газа.

По подсчетам израильских военных, в столкновениях с палестинской стороны участвуют 17 тысяч человек, которые пытаются повредить пограничные заграждения горящими покрышками, швыряют камни и бутылки с зажигательной смесью. Солдаты пытаются подавить беспорядки и ведут огонь на поражение по "главным зачинщикам", говорится в армейской сводке.

Пятничные события задуманы как начало многодневных выступлений, кульминацию которых организаторы планируют на 15 мая, когда палестинцы будут отмечать Накбу — день национальной катастрофы, последовавшей за созданием Израиля в 1948 году.

Марш призван привлечь внимание к одному из стержневых аспектов ближневосточного конфликта — судьбе палестинцев, в разные годы бежавших от израильских войск и ныне разбросанных по миру. Беженцы, численность которых вместе с потомками приближается к пяти миллионам, добиваются права на возвращение в свои дома, брошенные в пределах Израиля.