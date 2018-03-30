Омбудсмен ДНР настаивает на скорейшем обмене пленными с Киевом

ДОНЕЦК, 30 мар — РИА Новости. Омбудсмен самопровозглашенной Донецкой народной республики Дарья Морозова настаивает на скорейшем обмене пленными с Киевом и призывает лидеров стран "нормандского формата" (Франция, Германия, РФ и Украина) оказать влияние на правительство Украины в этом вопросе.

"Донецкая народная республика давно готова к проведению обмена в формате "всех установленных на всех установленных"… Я настаиваю на скорейшем проведении обмена, нет никаких препятствий для его осуществления. Но как показывает практика последних заседаний гуманитарной подгруппы в Минске, полномочные представители украинской стороны либо отсутствуют, либо придумывают различные отговорки", — сказала Морозова в пятницу журналистам.

Она также призвала лидеров "нормандского формата" оказать влияние на правительство Украины в вопросе обмена пленными.

В конце декабря 2017 года состоялся первый за 15 месяцев обмен пленными в Донбассе. Киеву передали 73 человека, самопровозглашенным Донецкой и Луганской народным республикам — 165 и 73 соответственно.