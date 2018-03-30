В Кремле напомнили о последствиях поставок США летального оружия Украине

МОСКВА, 30 мар — РИА Новости. Москва неоднократно заявляла о возможных негативных последствиях поставок американского летального оружия в Украину, сообщил журналистам в пятницу пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Мы неоднократно уже говорили о возможных негативных последствиях такого решения. Эта точка зрения Москвы хорошо известна в Вашингтоне, она неоднократно доводилась до сведения наших американских коллег, поэтому об этом в Вашингтоне хорошо знают", — сказал Песков, отвечая на вопрос, обсуждала ли Москва подписание плана по поставке нового американского смертельного оружия в Украину.

Ранее палата представителей конгресса США приняла бюджет до 30 сентября 2018 года, когда заканчивается текущий финансовый год. По данным посольства Украины в Вашингтоне, в нем увеличены расходы на поддержку Украины. В частности, общий объем помощи Украине предусмотрен в объеме 620,7 миллиона долларов, включая 200 миллионов – на военно-техническую помощь. В пятницу президент США Дональд Трамп объявил, что подписал бюджет.

Ранее администрация США уже одобрила поставки Киеву оружия, включая переносные противотанковые ракетные комплексы Javelin. Президент Украины Петр Порошенко сообщил, что Киев рассчитывает получить оружие от США в 2018 году. Замглавы МИД РФ Григорий Карасин заявил РИА Новости, что Россия обеспокоена планирующейся поставкой летальных вооружений на Украину.