Силовики шесть раз за сутки нарушили перемирие, заявили в ДНР

ДОНЕЦК, 30 мар — РИА Новости. Украинские силовики шесть раз нарушили режим прекращения огня в Донбассе за минувшие сутки — до вступления в силу нового "пасхального" перемирия, заявил в пятницу журналистам представитель самопровозглашенной Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации (СЦКК) режима прекращения огня.

"По состоянию на 30 марта 00.00 (совпадает с мск) общее количество нарушений со стороны ВСУ составило шесть раз"- сказал представитель ведомства.

В представительстве ДНР в СЦКК заявили, что силовики выпустили по территории республики 25 мин и снарядов, использовалось и другое вооружение. "Горловское направление: гаубицы (калибром) 122 миллиметров – семь снарядов. Донецкое направление: минометы 120 миллиметров – 14 мин, 82 миллиметра – четыре мины… Общее количество примененных ВСУ боеприпасов – 106 единиц", — сказал представитель ведомства.

Замкомандующего оперативным командованием ДНР Эдуард Басурин заявил журналистам, что за минувшую неделю "противник 43 раза нарушил режим прекращения огня и выпустил по территории республики 237 артиллерийских и танковых снарядов, а также мин калибрами 120 и 82 миллиметра, не считая вооружение БМП, гранатометы и стрелковое оружие".

По его словам, обстрелам подверглись окрестности десяти населенных пунктов в ДНР, одна женщина погибла, повреждения получили семь домов.