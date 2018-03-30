ГАЗА, 30 мар — РИА Новости. Спецкоординатор ООН по ближневосточному урегулированию Николай Младенов призвал израильтян и палестинцев проявить сдержанность и избежать насилия в ходе массовых акций протеста в секторе Газа.

Израильские войска стянули к анклаву крупные силы и угрожают стрелять на поражение, если начинающиеся в пятницу палестинские выступления перерастут в попытки прорыва границы.

"В свете запланированного марша и протестов в Газе я призываю всех проявить сдержанность и принять необходимые меры во избежание насильственной эскалации", — написал Младенов в микроблоге Twitter.

In light of the planned march and protests in #Gaza, I urge all to exercise restraint and take the necessary steps to avoid a violent escalation. #Children in particular should not be put at risk at any time by anyone. #UN #Israel #Palestine #Unicef — Nickolay E. MLADENOV (@nmladenov) 28 марта 2018 г.

С предостережением к жителям сектора Газа обратился министр обороны Израиля Авигдор Либерман, также использовав для этого Twitter.

"Любой, кто приблизится сегодня к границе, подвергнет свою жизнь опасности. Я советую вам продолжить жить своей жизнью и не принимать участия в провокациях", — сказано в его записи на арабском языке.

Минувшей ночью военные дважды открывали огонь по палестинцам, которые были замечены в районе пограничных заграждений. Один из них был убит.

Палестинцы, среди которых множество женщин и детей, с утра стекаются в палаточные лагеря, которые разбиты вдоль границы с Израилем и должны стать базами для многодневной акции протеста под названием "Великий марш возвращения". Один из телеканалов показывает небольшую группу подростков, которые, приблизившись к израильской территории, пращами метают камни в сторону военных. Сами организаторы обещают удерживать участников акции от действий, которые могут обернуться кровопролитием.

Марш призван привлечь внимание к одному из стержневых аспектов ближневосточного конфликта — судьбе палестинцев, в разные годы бежавших от израильских войск и ныне разбросанных по миру. Беженцы, численность которых вместе с потомками приближается к пяти миллионам, добиваются права на возвращение в свои дома, брошенные в пределах Израиля.

Начало выступлений приурочено к пришедшемуся на пятницу Дню земли. Он установлен в память о шести арабах, которые погибли в 1976 году в ходе протестов против экспроприации земельных наделов. Кульминацию мероприятия организаторы планируют на 15 мая, когда палестинцы будут отмечать Накбу — день национальной катастрофы, последовавшей за созданием Израиля в 1948 году.