В ДНР заявили о негативном отношении Киева к мирным инициативам в Донбассе

ДОНЕЦК, 30 мар — РИА Новости. Заявления Киева о нарушениях со стороны ДНР очередного режима прекращения огня показывает его негативное отношение к мирным инициативам, заявил журналистам руководитель представительства самопровозглашенной Донецкой народной республики в Совместном центре контроля и координации прекращения огня на линии соприкосновения Руслан Якубов.

Контактная группа по мирному урегулированию конфликта в Донбассе ранее согласовала режим прекращения огня с 5 марта. С 30 марта в силу вступили новые договоренности о "пасхальном" перемирии.

Якубов напомнил, что по состоянию на 11.00 представители Киева в СЦКК заявили о якобы семи фактах нарушений режима прекращения огня. "Несмотря на то, что военнослужащие ДНР строго выполняют приказ начальника управления Народной милиции о соблюдении "пасхального" перемирия, штаб так называемого АТО с 00.10 рапортует о якобы нарушениях со стороны республиканских вооруженных сил", — сказал Якубов.

Руководитель представительства ДНР в СЦКК пояснил, что такое поведение со стороны Киева демонстрирует негативное отношение к мирным инициативам.

"Такое поведение украинской стороны лишь демонстрирует ее истинные намерения: нарушить любую мирную договоренность, любой ценой. По сути, украинское правительство демонстрирует откровенно наплевательское отношение ко всем усилиям по достижению мира в Донбассе, прилагаемым СММ ОБСЕ и странами гарантами. Призываем СММ ОБСЕ и страны-гаранты осудить провокационные действия украинской стороны и откровенную ложь", — сказал Якубов.