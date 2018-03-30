Миссия ОБСЕ призвала не препятствовать работе наблюдателей в Донбассе

ДОНЕЦК, 30 мар — РИА Новости. Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ не сможет показать полноценную картину происходящего в Донбассе, если наблюдателям будут ограничивать доступ, заявил журналистам первый заместитель главы СММ ОБСЕ на Украине Александр Хуг.
Ранее Хуг неоднократно заявлял, что наблюдателям СММ ОБСЕ в Донбассе ограничивают доступ в некоторые районы.
"Вооруженные формирования сами просят, чтобы миссия освещала полную картину. Но если они не предоставляют нам полный доступ, то о какой полной картине может идти речь?" — поинтересовался Хуг.
Он добавил, что представители СММ поддерживают связь с местными властями по вопросам безопасности наблюдателей. Он выразил надежду, что в результате диалога количество инцидентов, связанных с ограничением доступа наблюдателей на территории ДНР, снизится.