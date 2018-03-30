Миссия ОБСЕ призвала не препятствовать работе наблюдателей в Донбассе

Автомобиль миссии ОБСЕ в районе временного пункта пропуска Станица Луганская между Украиной и Луганской народной республикой (ЛНР) в районе станицы Луганская. Архивное фото

Автомобиль миссии ОБСЕ в районе временного пункта пропуска Станица Луганская между Украиной и Луганской народной республикой (ЛНР) в районе станицы Луганская. Архивное фото

ДОНЕЦК, 30 мар — РИА Новости. Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ не сможет показать полноценную картину происходящего в Донбассе, если наблюдателям будут ограничивать доступ, заявил журналистам первый заместитель главы СММ ОБСЕ на Украине Александр Хуг.

Ранее Хуг неоднократно заявлял, что наблюдателям СММ ОБСЕ в Донбассе ограничивают доступ в некоторые районы.

"Вооруженные формирования сами просят, чтобы миссия освещала полную картину. Но если они не предоставляют нам полный доступ, то о какой полной картине может идти речь?" — поинтересовался Хуг.

Он добавил, что представители СММ поддерживают связь с местными властями по вопросам безопасности наблюдателей. Он выразил надежду, что в результате диалога количество инцидентов, связанных с ограничением доступа наблюдателей на территории ДНР, снизится.

"Мы поддерживаем постоянную связь с вооруженными формированиями в том, что касается безопасности наших наблюдателей. В наших отчётах мы освещали инциденты, с когда мы сталкиваемся, со случаями вмешательства в нашу работу со стороны вооруженных формирований. Но после этих инцидентов проводятся разбирательства. Мы ожидаем, что путем этого диалога количество таких инцидентов снизится", — заключил Хуг.