Палестинцы разбили пять лагерей протеста на границе сектора Газа с Израилем

ГАЗА, 30 мар — РИА Новости. Палестинцы разбили вдоль границы сектора Газа с Израилем пять палаточных лагерей, которые станут базами начинающейся в пятницу многодневной акции протеста, сообщил РИА Новости один из организаторов, член политбюро Демократического фронта освобождения Палестины Талаль Абу-Зарифа.

По его словам, устроители "Великого марша возвращения" настроены на удержание его в ненасильственных рамках и собираются препятствовать действиям, которые могут обернуться кровопролитными стычками с израильскими силовиками.

"В разных местах вдоль границы разбиты пять палаточных лагерей. От израильской территории они удалены примерно на километр. Там есть вода, электричество, интернет, туалеты — все условия, чтобы люди могли собраться и митинговать", — сказал собеседник агентства.

"Принято решение не позволять молодежи подходить к границе, чтобы не дать израильтянам повод расстреливать мирных жителей и помешать акции. Для этого сформирован специальный комитет", — добавил он.

Израильские военные, ориентируясь на опыт недавних протестов против американского признания Иерусалима столицей Израиля, стянули к сектору Газа значительные подкрепления, включая сотню снайперов с разрешением стрелять на поражение при угрозе прорыва границы.

Начало выступлений приурочено к пришедшемуся на пятницу Дню земли. Он установлен в память о шести арабах, которые погибли в 1976 году в ходе протестов против экспроприации земельных наделов. Кульминацию мероприятия организаторы планируют на 15 мая, когда палестинцы будут отмечать Накбу — день национальной катастрофы, последовавшей за созданием Израиля в 1948 году.

Устроители говорят о сотнях тысяч и даже миллионах потенциальных участников. Призывы присоединиться к акции звучат в пятницу через громкоговорители мечетей сектора Газа.

Марш призван привлечь внимание к одному из стержневых аспектов ближневосточного конфликта — судьбе палестинцев, в разные годы бежавших от израильских войск и ныне разбросанных по миру. Беженцы, численность которых вместе с потомками приближается к пяти миллионам, добиваются права на возвращение в свои дома, брошенные в пределах Израиля.

Израильтяне — категорически против, доказывая, что проблема должна решаться в контексте создания палестинского государства или путем ассимиляции в местах нынешнего проживания.