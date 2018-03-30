Палестинцы разбили пять лагерей протеста на границе сектора Газа с Израилем

ГАЗА, 30 мар — РИА Новости. Палестинцы разбили вдоль границы сектора Газа с Израилем пять палаточных лагерей, которые станут базами начинающейся в пятницу многодневной акции протеста, сообщил РИА Новости один из организаторов, член политбюро Демократического фронта освобождения Палестины Талаль Абу-Зарифа.
"В разных местах вдоль границы разбиты пять палаточных лагерей. От израильской территории они удалены примерно на километр. Там есть вода, электричество, интернет, туалеты — все условия, чтобы люди могли собраться и митинговать", — сказал собеседник агентства.
"Принято решение не позволять молодежи подходить к границе, чтобы не дать израильтянам повод расстреливать мирных жителей и помешать акции. Для этого сформирован специальный комитет", — добавил он.
Израильские военные, ориентируясь на опыт недавних протестов против американского признания Иерусалима столицей Израиля, стянули к сектору Газа значительные подкрепления, включая сотню снайперов с разрешением стрелять на поражение при угрозе прорыва границы.
Устроители говорят о сотнях тысяч и даже миллионах потенциальных участников. Призывы присоединиться к акции звучат в пятницу через громкоговорители мечетей сектора Газа.
Марш призван привлечь внимание к одному из стержневых аспектов ближневосточного конфликта — судьбе палестинцев, в разные годы бежавших от израильских войск и ныне разбросанных по миру. Беженцы, численность которых вместе с потомками приближается к пяти миллионам, добиваются права на возвращение в свои дома, брошенные в пределах Израиля.
Израильтяне — категорически против, доказывая, что проблема должна решаться в контексте создания палестинского государства или путем ассимиляции в местах нынешнего проживания.