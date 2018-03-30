Военные власти Таиланда снимут в июне запрет на политическую деятельность

БАНГКОК, 30 мар – РИА Новости. Военные власти снимут запрет на политическую деятельность в стране в июне текущего года, чтобы политические партии получили достаточное время для подготовки к выборам 2019 года и проведения избирательной кампании, сообщает в пятницу информационное агентство Франс Пресс со ссылкой на интервью с официальным представителем военного правительства.

"По изначальному плану политическая деятельность будет вновь разрешена в июне, чтобы партии успели подготовиться к выборам", — заявил в пятницу пресс-секретарь министерства обороны Таиланда генерал Конгчип Тантраванит, слова которого цитирует агентство.

"Если большие старые партии уже готовы, то новым партиям понадобится время на подготовку. В июне они начнут свою деятельность одновременно", — сказал генерал.

Военное правительство Таиланда, Национальный совет мира и порядка (НСМП), пришедшее к власти в результате государственного переворота в мае 2014 года, является руководящей структурой с законодательными полномочиями, стоящей над кабинетом министров страны. В НСМП, который возглавляет генерал Прают Чан-Оча, одновременно являющийся премьер-министром страны, преобладают генералы вооруженных сил, прежде всего сухопутных войск, и военные чиновники министерства обороны.

В мае 2014 года указом НСМП в Таиланде были временно распущены все политические партии и запрещена любая политическая деятельность. Действующим на настоящее время вариантом "Дорожной карты возвращения к демократическому правлению", которую НСМП принял в 2014 году и несколько раз пересматривал, первые после переворота парламентские выборы должны пройти в Таиланде в феврале 2019 года. НСМП, пришедший к власти под лозунгами национального примирения и глубоких политических реформ, в марте текущего года разрешил регистрацию политических партий, однако запрет на политическую деятельность все еще действует в стране.