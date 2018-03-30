В Харькове при стрельбе возле ресторана погиб человек

КИЕВ, 30 мар — РИА Новости. Стрельба произошла возле ресторана в Харькове, в результате один человек погиб и один получил ранение, сообщила в пятницу пресс-служба управления Национальной полиции Украины в Харьковской области.

"В одном из ресторанов отдыхала группа людей в количестве примерно десяти человек. Когда они вышли из развлекательного заведения, к компании неожиданно подошли несколько неизвестных, которые открыли стрельбу из оружия", — говорится в сообщении. Инцидент произошел накануне вечером.

В полиции сообщили, что один человек погиб и еще один был ранен. Также поврежден автомобиль Toyota. Возбуждено уголовное дело по статье "умышленное убийство", санкция которой предусматривает до 15 лет лишения свободы.

По данным местных СМИ, в результате стрельбы погиб гражданин Азербайджана, а ранение получил гражданин Грузии.