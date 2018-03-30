В Турции пятеро военных погибли при столкновении с членами РПК

АНКАРА, 30 мар — РИА Новости. Пять турецких военных погибли и семь получили ранения в результате нападения членов запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана в провинции Сиирт на юго-востоке страны, сообщает в пятницу агентство DHA.

Отмечается, что нападению подверглась военная база в районе Ерух.

После возобновления в Турции в июле 2015 года вооруженного конфликта с РПК в результате нападений курдских повстанцев погибли более 900 военных и полицейских, а также более 300 гражданских. По данным министерства обороны Турции, за этот период силы безопасности нейтрализовали более 10 тысяч членов РПК.