Турция расширяет использование собственных оборонных разработок

АНКАРА, 29 мар — РИА Новости. Исполнительный комитет по оборонной промышленности Турции решил расширить применение отечественных видов вооружений, рассмотрев 29 проектов стоимостью 4,8 миллиарда долларов. Об этом говорится в полученном РИА Новости заявлении по итогам заседания комитета в четверг.

"На заседании исполкома оборонпрома, которое прошло под председательством президента Турции Тайипа Эрдогана, был принят ряд решений в рамках успешно проводимых нашими вооруженными силами операций, направленных на обеспечение безопасности как внутри страны, так и на приграничных территориях", — говорится в тексте.

"Эти решения направлены на расширение перечня местных систем, которые укрепляют нашу безопасность. Были рассмотрены 29 проектов стоимостью в 4,8 миллиарда долларов", — значится в заявлении.

Исполком также рассмотрел различные виды инвестиций, направленных на укрепление оборонной промышленности.