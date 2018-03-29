Турция расширяет использование собственных оборонных разработок

АНКАРА, 29 мар — РИА Новости. Исполнительный комитет по оборонной промышленности Турции решил расширить применение отечественных видов вооружений, рассмотрев 29 проектов стоимостью 4,8 миллиарда долларов. Об этом говорится в полученном РИА Новости заявлении по итогам заседания комитета в четверг.
"Эти решения направлены на расширение перечня местных систем, которые укрепляют нашу безопасность. Были рассмотрены 29 проектов стоимостью в 4,8 миллиарда долларов", — значится в заявлении.
Исполком также рассмотрел различные виды инвестиций, направленных на укрепление оборонной промышленности.